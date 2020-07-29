【大行報告】滙豐上調港交所目標價 最牛睇445元

港交所將於8月19日公布業績，該行預期其第二季表現將會勝市場預期，因為第二季現金交易量持續高企，雖然這或被衍生產品市場表現欠佳部分抵銷。整體而言，料港交所第二季純利按年增長13%至29億港元。

基於最樂觀的情景，滙豐預計港交所的理論合理價可見445元。這假設了2022年，一半中國的預託證券交易搬到香港進行、一半的中國獨角獸在港上市，以及相等於星交所A50期貨合約1.5倍的交易量在港進行等。

港交所周三(29日)上午股價靠穩，中午收報366元，升2.8元或0.77%。

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