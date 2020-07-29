中國生物製藥：治療急性髓系白血病藥物「安必健」獲批上市

伊達比星是國內外指南一致推薦的AML基石治療藥物。集團開發的安必健是全國同品種首個通過一致性評價的產品。

該產品獲批上市，將進一步豐富集團在血液瘤領域的產品組合、鞏固集團在該領域的優勢地位。

AML是一種侵襲性強、進展迅速的惡性腫瘤。若得不到及時治療，患者在確診後的幾個月內就會發生感染或出血死亡。伊達比星(Idarubicin)聯合阿糖胞苷(Ara-C)組成的IA(3+7)方案是AML治療的標準一線方案，對減少或消滅殘留病變、延長生存起著基石作用。其中，伊達比星是一種具有獨特化學結構的抗腫瘤抗生素，藥物脂溶性和抗腫瘤活性較高，為該經典治療方案的重要組成藥物。

經臨床驗證，伊達比星應用於不同年齡段、不同危險分層的AML患者，是高緩解率和長生存期的保障，美國國家綜合癌症網路(NCCN)臨床實踐指南推薦伊達比星全程用於AML的治療。

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