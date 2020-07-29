香港電訊推視像醫療平台Drgo 用App可遙距診症

用戶可在平台上選擇醫生、預約時間、通過視像通話諮詢醫生，而醫生處方的藥物、「醫生紙」及轉介信，均會派送予用戶，診症紀錄亦會保存在用戶帳號及醫生的診所管理系統中，惟平台不會保留用戶任何醫療紀錄。

許氏指，希望能開拓B2B的服務，將醫療科技應用在醫院、診所及大學，作遙距就醫、督導、教學等，促進疾病預防及診斷，並用於健康風險評估等。

她期望，日後能提升健康數據紀錄的互通，讓醫生在系統上翻查病人疾病紀錄，有利斷症。假設公、私營醫院或診所能互通數據，相信有助平衡整個醫療體系負擔，又能滿足社會對醫療服務的需求。

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