耐世特發盈警　料中期純利大減

公司指出，財務業績下跌主因期內收入較2019年同期大減約34%，原因是2020年上半年，為響應全球頒布的國家公共安全措施及指令，以遏制新冠肺炎病毒傳播，集團以及其大部分客戶及供應商臨時關閉全球所有生產及其他設施。有關臨時關閉以及客戶未來項目的取消及╱或整合，令公司需對先前資本化的產品開發成本確認為費用，對截至2020年6月30日止6個月財務表現構成重大負面影響。

公司稱，疫情大流行於全球迅速蔓延及其對受疫情影響地區的經濟構成潛在影響，以及預測對公司工廠、僱員、客戶、供應商及物流供應商所造成潛在影響的固有困難，公司目前無法量化疫情大流行的任何進一步潛在影響。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626