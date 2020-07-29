公司續稱，即使於6月1日解除病毒阻斷期後，建設工程亦無法立即恢復到正常的營運水平，原因是集團須於復工前就各建設項目滿足額外的安全及受控重啟措

施。

期內，建設成本(如勞工成本、材料成本)因疫情爆發而增加。淨利率下降主要原因乃病毒阻斷期所產生的固定成本(如融資成本及工資成本)居高不下。

此外，由於疫情對新加坡經濟造成嚴重衝擊，建築業受到國內經濟下滑的負面影響。在充滿不確定因素的情況下，集團無法保證於過往財政年度發行股本證券的所得款項用途時間表。董事會仍在討論所得款項事宜，以將少數股東的權益最大化。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626