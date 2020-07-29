【餐飲寒冬】吉野家控股擬關閉最多150家店舖

新冠肺炎嚴重衝擊飲食業。外媒報道，日式連鎖快餐店吉野家控股宣布，將於截至明年2月底的財年內，關閉最多150家店舖。

據了解，吉野家控股旗下持有包括牛丼專賣店「吉野家」、烏龍麵「花丸」及壽司「京樽」等品牌，共涉及3,300家店舖。其中，牛丼專賣店吉野家分別在日本及海外擁有40家及50家店舖。以此計算，是次計劃關閉店舖的數量，佔集團整體約5%。

受到疫情期間大量店舖休業、縮短營業時間等影響，嚴重衝擊吉野家控股業績，社長河村泰貴預期，疫情的影響將延續很長一段時間，原則上，新店開業等投資也將被凍結。

吉野家控股截至5月底止第一季錄得淨虧損約40.87億日圓，去年同期純利約10.97億日圓。集團預期，全財年所錄虧損恐高達90億日圓，去年同期溢利約7億日圓。

事實上，另一美式大型連鎖快餐店麥當勞亦難途縮減業務的命運，外電報道，麥當勞計劃將日本麥當勞控股公司的持股，由49%降到至少35%，但由於麥當勞日本股票交易量低，可能需要一段時間完成。

麥當勞第二季純利按年大跌68%至4.83億美元，為13年來最少，經調整後每股盈利66美仙，遜預期，期內收入挫30.5%至37.6億美元；上季全球同店銷售挫23.9%，跌幅略大過預期。其在美營銷支出第二季削減7成，今年預計關閉約200家美國門市，其中約一半是沃爾瑪內店面。

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