全球經貿戰：印度科技巨頭促加護本地企業以抗華

財經傳媒彭博報道，印度科技行業領袖敦促印度採取進一步措施，以保護本地公司抵禦外國競爭對手，否則會將全球發展最快的互聯網領域拱手讓由中美壟斷。

莫迪政府本月在印度禁用59款中國應用程式(App)，包括字節跳動旗下的短視頻平台TikTok。這是政策的重大轉變，旨在加強當地管控和提高數據安全性。獲騰訊控股投資的Policybazaar的聯合創始人Yashish Dahiya、MobiKwik的負責人Bipin Preet Singh在分別接受採訪時，敦促莫迪採取進一步行動。

由於最近印度對中國這一強大鄰國的敵對情緒日益加劇，這些企業負責人也受到鼓舞，希望監管機構限制中國進入印度市場，制定規則奪回對用戶數據的控制權，資助本地初創企業。

Dahiya上周接受彭博新聞社採訪時表示，印度必須在鄰國變得更強大之前，從戰略上減少中國的市場准入。如果印度現在不這樣做，那就永遠不可能做到。他創辦的線上保險服務公司計劃於2021年進行首次公開招股，估值在35億美元。

Dahiya和Singh打破了印度初創公司的傳統。在過去五年中，印度的初創企業吸引了從阿里巴巴到高瓴資本等中國公司和投資機構的大規模投資。他們的這一立場，說明在6月中旬中印邊境衝突後的轉變，而且在全球經濟被新冠疫情重創之際，還掀起了一波科技民族主義浪潮。與此同時，印度新生的數字經濟蓬勃發展之際，Facebook和谷歌等美國巨頭也是興趣大增。

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