【撈過界】柯達獲美國政府資助進軍製藥業

柯達公司(Eastman Kodak Co., KODK)依據美國《國防生產法》(Defense Production Act)獲得了一筆7.65億美元(約59.6億港元)的政府貸款，這是依照此法發放的首筆貸款，旨在幫助加快可治療多種疾病的藥物在美國國內的生產，並降低美國對外國供應來源的依賴。

柯達曾是攝影產品市場領導者，現在該公司正準備生產一些仿製藥的成份，其中包括抗瘧疾藥物羥氯喹。美國總統特朗普曾宣傳羥氯喹可用於治療新冠病毒。與此同時，柯達行政總裁Jim Continenza和美國官員表示，美國的目標是擺脫在這方面對中國和印度等國的依賴。

據悉，這筆貸款來自美國國際發展金融公司(U.S. International Development Finance Corporation)，是一家類似於銀行的政府機構。這是根據《國防生產法》發放的第一筆此類貸款。早前特朗普政府曾動用該法案加快呼吸機等新冠疫情相關物資的生產。

特朗普周二(28日)指，這是把藥物生產帶回美國的一個突破。柯達不單將生產仿製藥的成份，還將以一種既具有成本競爭力又對環境安全的方式生產「許多藥物的基礎原料」。

Continenza表示，柯達所獲這筆貸款的條款類似於商業貸款，必須在25年內償還，柯達將生產用於仿製藥的「原材料」和「活性藥物成分」。Continenza表示：「我們在化學和先進材料方面擁有很長的歷史，遠超100年。」他還表示，柯達憑藉現有的基礎設施可以「迅速起步並運轉」。

柯達實際上正在轉變發展方向。Continenza預計，隨着時間推移，藥物成分將佔該公司業務的30%至40%。

美國國際發展金融公司負責人Adam Boehler表示，對美國來說，向柯達提供這筆貸款的好處是可以在藥品方面減少對其他國家、尤其是中國的依賴。Boehler表示，「我們不想因為某場疫情，因為任何原因」，而讓一個外國實體顛覆美國獲取藥物或製藥產品的渠道。

Continenza預計，這筆貸款將在羅切斯特創造約300個就業崗位，在明尼蘇達州創造30至50個就業崗位。

白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，他愈來愈擔憂美國在藥品生產的關鍵原材料上對外國的依賴。他提到，這與中國、印度或任何一個國家無關。他說，這關乎美國的醫藥供應鏈落入世界各地的血汗工廠、污染天堂和避稅天堂手中，美國被欺騙而失去了醫藥獨立性。納瓦羅又指出，他的辦公室目前正考慮為大約30家公司提供資金，以抗擊新冠疫情和保護公眾健康。

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