歐洲央行管委：是否退出抗疫刺激計劃視乎通脹形勢

彭博引述歐洲央行決策者之一的Yannis Stournaras稱，歐洲央行決定何時退出抗疫刺激計劃(PEPP)將主要取決於通貨膨脹形勢的發展，言外之意是該計劃的持續時間可能會較市場最初預期為長。

將刺激計劃的命運與消費價格水平掛鈎，意味着計劃不會如期在2021年6月就停止，因為通脹水平未來若干年料會一直維持在歐洲央行的目標水平之下。歐洲央行另一位決策者、芬蘭央行行長Olli Rehn近日甚至表示，央行正在苦對因對疫情引發的通縮風險。

希臘央行行長的Stournaras是25位歐洲央行管理委員會成員之一。他預計歐洲央行會用足1.35萬億歐元(約12.32萬億港元)的PEPP額度。此外，他還表示，歐元區經濟正在按照央行的預期軌道復甦，只是世界其他一些地區疫情的反彈令人感到擔憂。

根據將於9月份重新進行評估或修訂的歐洲央行現有預期，至少到2022年底，歐元區通脹會一直維持在遠低於央行目標的水平。根據彭博經濟學家調查結果，定於周五(31日)發布的相關數據料會顯示，歐元區7月份通脹僅為0.2%。

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