中國經濟：主權財富基金吸引力降　人才流失問題惹關注

外電報道，自4月以來，中投公司有三位高管辭職，這家規模9,410億美元(約7.34萬億港元)的基金，在全球市場歷史性動盪的時期，卻失去了一些最有經驗的管理人士。近年來，中投一直遭遇着人才流失，其中包括至少17位團隊負責人和董事總經理。

與前任和現任經理的對話說明，機會減少、薪酬競爭力下降和限制增加，所有這些都削弱了中投公司作為試圖以市場為基礎的投資者運作的政府所有機構的吸引力。財經傳媒彭博引述中央財經大學外匯儲備研究中心主任李傑稱，人員離職目前已足夠嚴重到威脅該基金回報率的程度。毫無疑問，中投公司對市場人才的吸引力下降。

幾位知情人士稱，在尋求其他新機會和挑戰時，中投公司的工作經驗使高管們的履歷表加亮眼。中投公司是全球第二大主權財富基金，僅次於挪威的主權財富基金。這家主權財富基金從2007年成立之初獲得2,000億美元註冊資本金後，開始從華爾街和其他地區招募全球投資專業人士。

可中投公司在2012年之後就幾乎沒有獲得過甚麼新資金，中國的外匯儲備扭轉了多年來的增長趨勢，從2014年的峰值下降了22%。中投公司管理層曾在2018年考慮過在海外發債獨立籌資，但這一計劃一直沒有實現。

在美國、澳洲等多地貿易保護主義抬頭的背景下，也更難找到交易機會，尤其是中國愈來愈強調在國有企業中的領導地位，這模糊了中投公司長期以來向市場發出的信息，即它只想做一名金融投資者，而不會尋求控制權。

報道引述知情人士稱，交易機會的減少使中投公司的投資專業人士缺乏動力。兩名前員工表示，中投公司甚至一度討論過管理外部資金的打算，但因為監管和技術方面的障礙，這個想法最終被放棄了。

巴拿馬主權財富基金Fondo de Ahorro de Panama的執行長Abdiel Santiago稱，主權財富基金的成功與任何以知識為基礎的機構一樣，取決於團隊合作、深厚的行業關係和人才。金融資產不會自己運作，當有領導層和人才突然離開時，產生的空窗期必然會使前路困難重重，也可能因此損失掉寶貴的機會。

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