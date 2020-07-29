【高盛推介】國壽發力 留意高槓桿認購證
2020年07月29日 13:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指今年上半年內地保險公司預計利潤按年上升4.05%，中國人壽周三(29日)早段股價向好，一度升逾3%。
隨着股價上升，即市見資金重新留意國壽認購證及牛證。
投資者現階段如計劃部署國壽認購證，高槓桿選擇可留意購證(23644)，行使價19.9元，2020年9月23日到期，實際槓桿9倍，是輕微價外證中槓桿最高，屬中短期證，適合作短線部署。
中期貼價證則可留意國壽購證(27525)，行使價18.9元，2020年10月16日到期，實際槓桿7.2倍。
價外證則可留意國壽購證(16603)，行使價24.29元，2020年11月25日到期，實際槓桿8.3倍，中期價外、3個月期以上產品中槓桿最高。
牛證方面則可留意中壽牛證(59673)，收回價17.78元，行使價17.18元，換股比率50，槓桿比率12.7倍，市場上槓桿最高的國壽牛證。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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