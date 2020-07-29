【高盛推介】阿里逆市偏軟 部署反彈可吼認購證
2020年07月29日 13:50
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：納指周二(28日)晚下跌逾1%，阿里巴巴周三(29日)早段跟隨美股走勢，逆市下跌近1%，股價相對恒指落後。有券商發表報告指，恒指將於下月14日公布季度評估結果，阿里、美團點評及小米集團有望納入。
雖然過去2日都見資金由阿里認購證流走，但以過去5個交易日計，阿里認購證仍是同期最多資金流入的相關資產，合共有約8,600萬元流入。
現時市場上成交活躍的阿里認購證行使價都偏高，部分更高至295元以上，屬極價外證，提供的實際槓桿約6至7倍。其實市場上有更貼價而且更高槓桿的選擇，投資者宜留意較貼價的產品，看好阿里可留意購證(18415)，行使價265.08元，2020年10月27日到期，實際槓桿8.9倍，輕微價外、高槓桿。
較貼價證可留意阿里購證(15841)，行使價260.8元，2021年4月23日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、高敏感度。
阿里牛熊證選擇方面，看好可留意高槓桿牛證(59565)，收回價234.18元，行使價232.18元，換股比率100，槓桿比率20倍。
看淡可留意低面值阿里熊證(55931)，收回價260元，行使價262元，換股比率500，槓桿比率12.8倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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