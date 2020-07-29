大埔逸瓏灣劈價280萬沽　呎價平過沙田第一城三房戶

中原曾紀賢表示，香港疫情持續嚴峻，睇樓活動大減，部分業主願意增加議價空間，其中大埔逸瓏灣高座17座中層D室，實用面積887方呎，套三房及工人房間隔，開價約1,280萬港元，議價後，以1,000萬元易手，呎價11,274元，屬屋苑近兩年呎價新低。

曾指，原業主於2014年以816萬元購入，持貨約6年，帳面獲利184萬元，單位期內升值22.5%，但因原業主為非香港永久居民，購入時需付30%印花稅，扣除印花稅後，是次沽出料需蝕讓離場。

事實上，同屬新界東藍籌屋苑沙田第一城，近期一個實用面積819方呎中層套三房單位，近日以1,220萬元成交，呎價約14,896元。

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