WFH刺激？IT男full pay全年租金入住屯門時代廣場

租金受壓，全新裝修單位月租「1萬有找」。中原李燕群表示，屯門區租賃氣氛不俗，同區屯門時代廣場E座低層6室，實用面積272方呎，原則屬兩房間隔，業主於今年3月買入單位，將單位全面翻新，並改為全屋開放式，近日以月租9,500港元租出，呎租約35元。

李指，新租客為一名從事資訊科技行業的男士，原與父母及家人居於九龍屋邨，疫情關係需要長時間在家工作，因家中沒有太多私人空間，難以集中精神，故決定獨自搬出。經了解後，認為屯門區租金相宜，參觀上述全新裝修單位，一睇即中，並一次過繳付一年租金，立刻交收鎖匙入住。

上址業主於今年3月以425萬元買入，租金回報約2.7厘。

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