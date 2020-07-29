全球「去美元化」？最少15個國家運回黃金

外地媒體報道，金價近期屢創新高，美元明顯褪色，全球央行運回黃金亦愈演愈烈。據粗略統計，德國、荷蘭、比利時、澳洲、意大利、羅馬尼亞、奧地利、法國、瑞士、委內瑞拉、俄羅斯、土耳其、匈牙利、斯洛伐克和波蘭等15個歐洲和新興市場國家，都曾宣布或計劃提前將存放在美英兩國的黃金運回本國，而世界各國央行運回黃金實情是「去美元化」布局中的重要一環。

分析指出，全球央行運回黃金浪潮舉措似乎在公開宣布對美元不信任，而各國運回黃金能重新獲得黃金儲備的控制權和保管權，豐富外匯儲備種類，防止以美元為主導的全球貨幣信用體系崩潰。

據悉，美國紐約聯邦儲備銀行是世界上最大的金庫，大約有超過8,300噸的黃金存放；另據英格蘭銀行官方網站顯示，英國央行金庫中存放大約40萬根金條，價值超過2,000億英鎊(約1.99萬億港元)，是全球第二大黃金保管者。結合來看，這10幾個國家原本可以坐享黃金升浪，但反而花費運輸和儲存，足見其目的不簡單。可以預見的是，美元恐怕再不是無可替代的避險資產。

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