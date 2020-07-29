入市小心！日圓8月上漲機會高？兌每美元或見102

外國傳媒報道，日圓匯價往往在每年8月轉強，從1998年以來，過去22年，日圓在7月兌每美元轉強的次數只有10次，但8月情況大不相同，過去22年有17次在當月轉強，上升機會高達77%。

報道指出，主要的因素包括美債的配息及償還集中在那個時期，日本投資者將部分資金兌換日圓，還有日本企業在進入暑假之前，集中將外幣計價債券賣出轉為日圓。此外，全球投資者也在夏天淡季暫時將資產轉入美債，造成美債孳息率下滑，容易令美元下跌。在市場流動性變差的情況下，容易出現短炒日圓的現象。

據日本三菱日聯銀行統計，首相安倍晉三在2012年底開始執政後，日圓兌每美元從7月初到8月平均升幅為2.8%，最大為2015年的5.2%。換言之，今年7月初的日圓兌每美元報107.98，以8月份平均104.96來看，若出現過去最大升幅，有可能見102.37。

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