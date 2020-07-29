克魯格曼：股市瀕炒爆　惟更大危險是消費者太慳

外國傳媒報道，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)表示，人們「驚死錯過」升浪的情緒是帶動股市升完再升的主因，惟股市陷入狂熱，風險也不斷升溫，「最大危險在於我們消費得太少。」

他說：「股市確實處於狂熱，看看人們把資金投入像Hertz這種宣告破產的公司，就可以清楚看見狂熱了。即使美國把事情(控制疫情)搞砸了，科技股還是搭上亞洲和歐洲的經濟前景復甦列車而上揚。」事實上，許多散戶別無選擇，因債券孳息率正處於歷史低位，令資金投入股市。

至於有批評指美國聯儲局一手造成「股市泡沫」，克魯格曼則認為，當局別無他選，「他們可以在一旁坐視不理，讓金融危機隨着疫情爆發，這本來是會發生的事。如果市場有些過熱，也只能說事情必然如此。」

他直言，債務龐大並非目前美國經濟面臨的最大阻礙，「最大危險在於我們花錢太少，而不是太多。」

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