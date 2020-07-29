【旅業蕭條】泰連續3個月零外國遊客入境和消費

外國傳媒報道，受疫情衝擊，泰國公布6月連續第3個月沒有外國遊客入境和消費，而今年1到6月，前往泰國的外國遊客按年大降66%至669萬人。泰國央行預測，今年全年外國遊客數量將驟降80%至800萬。

數據顯示，今年1月至6月外國遊客在泰國的消費額為3,320億泰銖(約822億港元)，按年下降65%。

泰國去年創紀錄地迎接3,980萬外國遊客，僅在去年6月就有305萬人，單月消費額高達1,310億泰銖(約322億港元)，而去年全年外國遊客消費額佔泰國GDP達11.4%。然而，今年4月起，泰國禁止商業航班入境泰國，當地的緊急狀態亦延長到8月底。

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