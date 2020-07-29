金價升勢方興未艾！專家估兩年內見3500美元

黃金價格持續上衝，吸引投資人目光，證券公司Martin Place Securities執行總裁Barry Dawes指出，乘着這股升勢，預期黃金將在兩年內觸及3,500美元。

美國媒體報道，基於新冠肺炎及中美摩擦加劇的擔憂，持續推升金價創新高。

Dawes指出，黃金輕鬆越過1,800美元水平後，再以飛快速度突破1,923美元的高點，目前黃金可說是非常強勁的市場，預計金價將在兩年內上試3,500美元，儘管會出現一些調整，但反彈的潛力非常可觀。

法國巴黎銀行財富管理亞太地區投資服務主管Garth Bregman預計，金價將在2,000美元附近調整，隨後再度上漲，相信短期內沒有阻擋金價上揚的因素，反而是利好因素太多。

Swiss Asia Capital董事總經理Juerg Kiener指出，從技術面來看，金價已從谷底反彈7至8倍，預計黃金將上望2,834美元。Kiener表示，與美國國債的低孳息率相比，黃金在未來12個月內將提供「明顯更高」的利潤，這也是黃金為何具有吸引力的主因之一。

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