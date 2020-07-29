滙豐銀行推「Tech Me Up」　提升中小企營運抗逆力

滙豐銀行與Microsoft香港宣布展開新合作計劃-「Tech Me Up」，以提升香港中小企的營運抗逆力，並協助其加速數碼轉型。

Microsoft香港將為滙豐中小企客戶提供遙距辦公所需的裝置、雲端解決方案，以及技術支援培訓。滙豐的服務平台將會連接Microsoft的應用程式，方便中小企一站式管理財務及日常營運。

滙豐工商金融中小企業主管陳慶耀稱，中小企是經濟的命脈，亦是令香港未來得以成功發展的主要支柱。營商環境急速變化，中小企於適應轉變的過程中須面對多項獨特挑戰，而成功的業務發展，更愈來愈取決於數碼科技的運用，今次合作將能進一步協助中小企為未來做好準備。

由即日起，滙豐商業客戶可獲得為期3個月的免費租賃服務，享用最新Microsoft Surface Pro 7、Office 365商業標準版、Microsoft Teams培訓以及遙距啟動服務。

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