標普：美制裁華為　亞太科企收入恐失近2千億元

外國傳媒報道，評級機構標準普爾最新報告指出，亞太區的科技企業恐因美國追加制裁華為，令收入面對高達250億美元(約1,950億港元)的風險，其中，晶圓代工廠收入恐有近70億美元(約546億港元)受影響。

在美國對華為的最新制裁下，晶圓代工廠如台灣台積電和中國內地的中芯國際，恐有達15到20%，即近70億美元的收入受影響，其他亞太區企業也可能因和美國貿易黑名單中的企業有聯繫，而有達180億美元(約1,404億港元)的間接收入受影響。

不過，標普預測，亞太企業的營運將因適應美國制裁華為而出現劇變，但對收入和信貸評級的影響較溫和，如台積電損失的華為訂單，將由市場對7納米和5納米晶片組的強勁需求補足，且中芯國際也能受惠於中國客戶轉向中國內部採購。

標普另預期，華為在手機關鍵部件用完後，其業務可能從高階智能手機轉向中低階手機和物聯網設備，中國小米在此狀況下，將在中國市場面臨華為的競爭，但也能在海外獲取原先華為吃下的市佔率。而在美國制裁中國科技公司下，中國政府也可能以注資、補貼、減稅、加快監管審批或減少官僚等措施，來支持中國科技公司。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626