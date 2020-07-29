【市後重點睇】人民幣見6.9998 金價續高企
2020年07月29日 16:14
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美匯指數報93.44；港匯處7.7501；離岸人民幣(CNH)高見6.9998；美元兌日圓報104.85；歐元見1.1758；英鎊報1.2966。金價高企1,957美元。布油於43美元反覆；紐油報42美元。道指期貨靠穩。
●恒生指數收報24,883點，升110點或0.44%，國企指數報10,184點，升32點或0.32%；大市主板成交約1,044.47億港元。滙豐控股抽升2.7%，貢獻大市58點。https://bit.ly/2P29zyx
-滙豐上調港交所目標價，最牛睇445元。
-騰訊投資的公司超過800家，其中逾70家已上市。
-ASM太平洋半年多賺1.16倍，為物料供應業務引入投資者。
-藥明康德折讓配股，股價曾跌逾4%。
-藥明生物預期半年純利增逾58%，股價曾炒高8%。
-張智威指短線未宜看得太淡。
-譚朗蔚料滙控終會跌穿33元。
-羅尚沛料後市以25,000為中軸。
●A股快報：三大股指收升2至3%，外資淨買入77億元人民幣。
-貴州茅台上半年日均賺1.2億元人民幣，券商料股價可再破頂。
●亞洲股市：日股收跌260點，韓股升0.2%。https://bit.ly/2DfSEWB
●【全球攬炒】
-新加坡次季再多12萬人失業，史上最差季度。
-澳洲第二季CPI按季挫1.9%，創新低。
-標普：美制裁華為，亞太科企收入恐失近2千億元。
●【旅業蕭條】IATA料今年全球航空客運量挫55%。https://bit.ly/3jPFFvv
●聯合國：首五月國際旅遊收益減2.5萬億，較海嘯高逾3倍。
●新冠肺炎：
-傳瑞信擬重組，最快周四公布。
-傳野村擬裁減美投行數十人。
●全球經貿戰：
-佳能中國指外資撤離中國情況不會發生。
-印度科技巨頭促加護本地企業以抗華。
●大行報告：
-瑞銀：金價料直撲每安士2,300美元。
-金價升勢方興未艾！專家估兩年內見3,500美元。
-巴克萊：美元距離失去儲備貨幣地位「遠得很」。
-中金：料第二輪疫情可能阻延消費復甦。
●中國經濟：
-主權財富基金吸引力降，人才流失問題惹關注。
-人民幣趨國際化，金融機構話語權提升。
-商務部將舉辦全國「消費促進月」活動。
-深圳啟動促進消費提升扶持計劃項目類資助。
●【餐飲寒冬】吉野家控股擬關閉最多150家店舖。
●惠譽：日本前景展望調整至「負面」。
●入市小心！日圓8月上漲機會高？兌每美元或見102。
●調查：iPhone次季內地銷量按季急增逾兩倍。
●【撈過界】柯達獲美國政府資助進軍製藥業。
●國泰航空股價創逾18年新低，供股權急瀉近24%。
●高銀34.77億重售啟德地皮，正尋求87億元新融資，周三(29日)復牌。
●【樓民熱話】1,000呎港島豪宅劏8伙放租，樓市太畸形必冧？
●港元拆息︰1個月微升至0.253厘。
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