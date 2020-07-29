【市後重點睇】人民幣見6.9998　金價續高企

美匯指數報93.44；港匯處7.7501；離岸人民幣(CNH)高見6.9998；美元兌日圓報104.85；歐元見1.1758；英鎊報1.2966。金價高企1,957美元。布油於43美元反覆；紐油報42美元。道指期貨靠穩。

-滙豐上調港交所目標價，最牛睇445元。

-騰訊投資的公司超過800家，其中逾70家已上市。

-ASM太平洋半年多賺1.16倍，為物料供應業務引入投資者。

-藥明康德折讓配股，股價曾跌逾4%。

-藥明生物預期半年純利增逾58%，股價曾炒高8%。

-張智威指短線未宜看得太淡。

-譚朗蔚料滙控終會跌穿33元。

-羅尚沛料後市以25,000為中軸。

●A股快報：三大股指收升2至3%，外資淨買入77億元人民幣。

-貴州茅台上半年日均賺1.2億元人民幣，券商料股價可再破頂。

●【全球攬炒】

-新加坡次季再多12萬人失業，史上最差季度。

-澳洲第二季CPI按季挫1.9%，創新低。

-標普：美制裁華為，亞太科企收入恐失近2千億元。

●聯合國：首五月國際旅遊收益減2.5萬億，較海嘯高逾3倍。

●新冠肺炎：

-傳瑞信擬重組，最快周四公布。

-傳野村擬裁減美投行數十人。

●全球經貿戰：

-佳能中國指外資撤離中國情況不會發生。

-印度科技巨頭促加護本地企業以抗華。

●大行報告：

-瑞銀：金價料直撲每安士2,300美元。

-金價升勢方興未艾！專家估兩年內見3,500美元。

-巴克萊：美元距離失去儲備貨幣地位「遠得很」。

-中金：料第二輪疫情可能阻延消費復甦。

●中國經濟：

-主權財富基金吸引力降，人才流失問題惹關注。

-人民幣趨國際化，金融機構話語權提升。

-商務部將舉辦全國「消費促進月」活動。

-深圳啟動促進消費提升扶持計劃項目類資助。

●【餐飲寒冬】吉野家控股擬關閉最多150家店舖。

●惠譽：日本前景展望調整至「負面」。

●入市小心！日圓8月上漲機會高？兌每美元或見102。

●調查：iPhone次季內地銷量按季急增逾兩倍。

●【撈過界】柯達獲美國政府資助進軍製藥業。

●國泰航空股價創逾18年新低，供股權急瀉近24%。

●高銀34.77億重售啟德地皮，正尋求87億元新融資，周三(29日)復牌。

●【樓民熱話】1,000呎港島豪宅劏8伙放租，樓市太畸形必冧？

●港元拆息︰1個月微升至0.253厘。

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