【全球攬炒】信貸險企料企業破產宗數兩年激增35%

新冠肺炎爆發令全球企業的生意大受打擊，企業破產宗數勢將大幅增加。信貸保險公司裕利安宜(Euler Hermes)發表最新報告，預估全球企業破產宗數於未來兩年將激增35%，創下歷史新高，其中今、明年料分別按年升17%及16%。

與2007至2009年時期不同，裕利安宜預計，所有地區及國家於未來兩年的破產規模將以雙位數上升，其中北美洲的破產率最高。據研究結果顯示，中國破產企業數目在2021年底，料較2019年底增加40%；新加坡估計增加39%；香港估增23%、日本估增13%、澳洲估增11%。

裕利安宜行業及破產研究主管Maxime Lemerle指出，目前各國政府為防止企業流動性緊縮而採取的干預措施，包括遞延稅款、國家貸款和擔保、工資補貼和債務暫免等，均限制企業在疫情衝擊下立即轉化為正式破產的情況。一旦這些措施過早取消，該機構預計破產率將進一步提高5至10個百分點。相反，若措施長期持續可能觸發更多殭屍企業，增加中長期的破產風險。

裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋預料，2021年底亞太區的企業破產數量將上升31%，此前該機構已將今年亞太區經濟按年增長預測由4月料跌0.6%，進一步調低至1.3%跌幅。在目前封城措施及情況下，運輸、汽車、零售及紡織業為最容易受影響的行業。

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