【財經直播】港股悶爆不如抽新股？
2020年07月29日 16:25
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內地股市做好，不過港股在周三(29日)期結前夕缺乏方向，收市升110點，報24,883點，高低波幅只有234點，成交繼續淡靜，僅1,044億元；下個月是港股業績期，多隻重磅股港交所(00388)、騰訊(00700)、港鐵(00066)、滙控(00005)輪流派成績表，投資者呢輪一動不如一靜？坐定定等炒業績？
物管股正榮服務(06958)先發盈喜料上半年多賺9成，然後宣布以每股4.55元配股，股價連續兩日破頂。等專家話你知點解正榮服務配完股，都無阻升勢！投資者部署這類「細細粒」和龍頭物管股，策略上有咩分別？
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