香港第二季GDP按年收縮9%　私人消費挫14%

新冠肺炎疫情令香港經濟持續衰退，政府公布根據預先估計數字，2020年第二季本地生產總值(GDP)較上年同期實質下跌9%，差過市場預期的8.2%；第一季的跌幅修訂為9.1%。本地生產總值下跌主要是由於內部及對外需求均持續疲弱。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2020年第二季與上年同期比較實質下跌14.5%，較第一季10.6%的跌幅加劇。

政府發言人表示，由於疫情繼續重創環球及本地經濟活動，香港整體經濟情況在2020年第二季仍然十分疲弱。不過，由於香港的疫情在5月和6月大致受控，內地經濟復甦亦有助部分抵銷香港貨物出口面對的外圍不利因素，整體經濟情況在季內有轉趨穩定的迹象。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值輕微下跌0.1% 。

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