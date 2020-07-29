衝突激化！Arm指控其中國合資公司前CEO吳雄昂阻礙業務

財經媒體彭博報道，軟銀集團旗下晶片設計公司Arm Ltd.指控已被罷免的中國合資企業掌門人損害其中國業務，從而升級了雙方爭端；這爭端正在成為對中國方面保護外商投資意願的一次考驗。

這家英國晶片巨頭在6月份宣布罷免中國分公司負責人吳雄昂，理由是他有違反守則的行為，但該名高管拒絕下台，且仍然控制着這具有戰略意義的業務。雖然雙方都曾表示想要和平、迅速解決問題，但現在局勢反而惡化了。

一位消息人士說，吳雄昂已經聘請了自己的保安人員，不讓Arm Ltd.的代表或其董事會進入大樓。這位不願具名的人士說，吳雄昂拒絕舉行先前商定的一個活動──讓中國晶片製造商與Arm Ltd.對接，也回避談判，與公開聲明背道而馳。

Arm Ltd.在一份聲明中表示，吳雄昂「正在宣傳虛假信息，並在Arm中國(Arm Ltd.旗下合資公司)員工之間製造恐懼和困惑，只顧自我保全也使中國的半導體創新面臨風險。」

事緣6月初Arm中國的董事會(包括Arm Ltd.和中國投資者的代表)罷免吳雄昂，因為他成立了一家與Arm為競爭關係的投資公司。吳雄昂拒絕接受並稱該決定無效，而且還一直控制着Arm中國的深圳總部。

報道指出，Arm Ltd.上述行動是在回應Arm中國的最新表態。後者官方微信帳號周二(28日)發布了一封看起來是來自176名員工的公開信，呼籲中國保護其業務，稱這家英國公司在直接接觸其客戶，並威脅修改、取消與合資公司的現有合同。信中說，Arm中國擁有Arm Ltd.在中國市場的獨家產品銷售權利。

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