【深度解構】柯達轉型製藥股價飆4倍　昔日王者能否浴火重生？

曾經雄霸全球菲林和相機市場的柯達(Kodak)謀求轉型，美國總統特朗普於周二(28日)正式透過《國防生產法案》，批准對柯達的7.65億美元的「戰略貸款」，後者將憑藉其化學專業，在美國本土重新打造原料藥的生產線，並為政府供應原料藥與學名藥的戰略儲備。不過，分析對柯達轉型的意見分歧，到底該公司能否浴火重生，還看以下幾大觀點：

【柯達能否翻身 還看全球經貿戰！】

今次公司密謀轉型「柯達製藥」，究竟「家道中落」的柯達能否扭轉頹勢鯉魚翻身，主要關鍵還看全球經貿戰！美國白宮貿易顧問納瓦羅直言，疫情令美國終於明白如果繼續依賴外國生產鏈來滿足美國醫藥需求，會很危險，且是嚴重的戰略災難。

雖然納瓦羅就柯達案對外發言，名義上是因目前他是負責協調《國防生產法》的人，但他一向對全球化深懷疑慮，且在中美貿易戰中主張強硬鷹派，此時發言亦透露了白宮意圖以柯達為箭頭，重新拉回美國本土外移超過半世紀的原料藥生產線，以避免國家醫藥命脈再度被中國及印度掐在手上。消息曝光後，柯達股價周二(28日)一度大漲4.17倍。

負責撥款給柯達的DFC行政總裁Adam Boehler透露，美國市場上90%可服藥品幾乎全是進口及海外製造。世界上頭號的原料藥產地分別為中國及印度，如果美國要確保供藥穩定與安全，就得把有關產業鏈搬回本土，必須修正這種戰略供需的「真空問題」。

【成也特朗普 敗也特朗普？】

「柯達製藥」的戰略貸款總金額雖然不大，且屬貸款性質，公司必須在滿足生產線後於25年內償還借貸，但因撥款單位是新成立的「美國國際開發金融公司」(DFC)，本質上亦是美國總統特朗普防疫啟動《國防生產法案》後，第一個獲援以配合政府戰略轉型的民間企業。

而是次的官民合作，特朗普政府開出的「約定製藥清單」中，也包含因疫情而爆紅、特朗普本人親自服用且推廣篤信的羥氯喹(Hydroxychloroquine)，不過，該藥物的具體療效遭受醫界專業質疑。美國食品及藥物管理局(FDA)早於6月時便引述心臟併發症報告，認為羥氯喹「不太可能有效」治療新冠肺炎，又稱藥品中未經證實的療效，不會大於已知的潛在風險，因此決定撤銷在3月發出的緊急使用授權。

不過，特朗普直至今時今日仍堅稱，羥氯喹在治療新型肺炎疫情方面非常成功...

【疫情下時間成本存疑】

再者，《華爾街日報》認為，柯達與DFC簽署和合作方案，基本上以擴張既有生產線為主，對於增加就業、生產規模的要求並不高，因此從單一鼓勵到「扶起整條產業鏈」之間，仍存在着非常大的空缺。

特別是原料藥的生產線外移是從1970年代就出現，目前也無法結構性改善的「成本考量」，因此除了政策宣示之外，如何抵銷成本落差仍是一大問題。

【昔日英雄 今日...】

回看柯達於1881年成立，曾經在菲林攝影時代叱吒風雲，於1980至1990年代更企於巔峰之處，但隨着數碼時代來臨，市場需求急速由菲林相機轉移至數碼相機，甚至是智能手機之上。昔日「英雄」柯達都難敵時代洪流，基於公司數碼化投資失敗，加上無法有效跟上市場劇變，其業績於2000年後直插谷底，除連年虧損及大規模裁員外，於2012年更申請破產重組。

事實上，公司於2018年亦曾試過藉虛擬貨幣熱潮進軍區塊鏈技術，推出Kodakcoin及挖礦機服務，但有關計劃除了讓柯達股價短暫抽高之外，於市場策略、企業營運方面，似乎落入雷聲大雨點小之列，有關計劃早已胎死腹中。而公司至今仍未為市場帶來破性的進展與革命。

儘管柯達指早在4年前已開始就生產供應藥品的化學原料，但現有生產線仍不具備「大規模生產」原料藥(病人尚無法直接服用)與學名藥(非專利藥)的能力。不過，在獲得美國政府投資借貸，加上《國防生產法》的政策輔導，柯達預計很快就能改造生產線為製藥使用，料在不遠的將來，製藥將佔集團總業務量的30至40%以上。

然而，講就輕鬆，柯達預計的「不遠將來」究竟還有多遠呢？集團保守估計是「至少4年」。昔日的菲林豪門能否藉疫情而重生，還有待考察。

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