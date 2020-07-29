全球豪宅樓價第二季按年僅升0.9%　逾十年最小

萊坊公布2020年第2季全球城市豪宅指數，截至今年6月，全球豪宅樓價按年平均上升0.9%，但較今年3月2.3%的按年升幅為低，增幅亦為2009年第4季以來最差。

該指數追蹤全球45個城市的豪宅樓價，截至今年6月，澳洲及北美的豪宅樓價韌性最強。馬尼拉、東京和首爾是亞洲表現最好的豪宅市場，而斯德哥爾摩、日內瓦和巴黎的豪宅升幅在歐洲名列前茅。儘管如此，今年3月至6月的第二季，該6個城市中，有5個城市的豪宅樓價持平或下跌。

香港方面，第二季度豪宅樓價按季下跌了1.6%，惟較第一季2.6%的按季跌幅略為收窄。萊坊大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒指出，儘管在今年第二季市場有些不利因素，但香港的豪宅樓價仍然保持相對穩定。在低息口環境下，香港仍然是全球豪宅住宅物業交易最活躍市場之一，買家繼續尋求較實惠的交易。由於市場供應有限而現有業主持貨力強，該行預期豪宅樓價將保持堅挺。

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