RAFFLESINTERIOR發盈警
2020年07月29日 18:04
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RAFFLESINTERIOR(01376)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月將錄得除稅後虧損淨額不超過50萬新加坡元，2019年同期則錄得純利約300萬新加坡元，主因是爆發使新加坡政府於2020年4月及5月採取切斷傳播鏈措施，導致集團收入減少。
於2020年4月7日至6月1日切斷傳播鏈期間，集團的室內裝修服務被視為非必要業務，因此集團的所有項目工地均被停工。儘管自6月1日逐步取消切斷傳播鏈措施，但由於居住在宿舍感染疫症的外籍工人激增，以及工地恢復工作前每個建築項目需採取的額外安全和控制措施，現場工作無法立即恢復。
目前集團約20%的在建項目已經恢復，其餘項目預期將於2020年8月恢復。
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