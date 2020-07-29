RAFFLESINTERIOR發盈警

於2020年4月7日至6月1日切斷傳播鏈期間，集團的室內裝修服務被視為非必要業務，因此集團的所有項目工地均被停工。儘管自6月1日逐步取消切斷傳播鏈措施，但由於居住在宿舍感染疫症的外籍工人激增，以及工地恢復工作前每個建築項目需採取的額外安全和控制措施，現場工作無法立即恢復。

目前集團約20%的在建項目已經恢復，其餘項目預期將於2020年8月恢復。

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