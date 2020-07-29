「日本城」母企全年多賺26% 將穩定生產口罩
2020年07月29日 18:04
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以「日本城」為主要品牌，主力銷售家用產品的國際家居零售(01373)公布，截至2020年4月30日止年度業績，期內收入25.42億港元，按年增加8%，錄得股東應佔溢利1.5億元，按年增加26%；每股盈利21.1仙，擬派末期息每股11仙。
集團表示，香港繼續成為主要市場，佔總收入88.1%。儘管香港社會事件的影響導致集團部分的店舖提前在營業時間內關閉，近期爆發的疫情對經濟產生的影響，整體零售環境表現疲弱。不過，集團通過產品多樣化、增強自家品牌及在香港市場以「123 by ELLA」和「多來買」品牌的驅動因素為收入增長提供了動力。年內香港市場的收入錄得持續增長，增長8.1%至22.39億元，而同店銷售錄得4.6%的良好增長。
展望未來，最近集團在香港設立了口罩工場，於本年7月開始投入生產，推出自家品牌「SMILE 365」口罩，有見疫情將會持續一段時間，集團的目標是提供穩定的本地優質口罩供應，尤其在全球採購不能順利進行。
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