外媒分析：中美之爭似第一次世界大戰前夕？

財經媒體彭博專欄作家Andreas Kluth撰文指出，由於中美交流往來密切，若以「冷戰」來形容目前局勢，說法並不適合，反而可能像19世紀末期至20世紀初的第一次世界大戰前夕，因中美在華為、一帶一路、關稅等領域的紛爭，與當時的英國與德國之間幾乎全部都發生過。

Kluth指出，目前中國與第一次世界大戰前的德國，在背景上有非常多相似的地方，例如專制、對先行工業化國家的不滿，也更傾向於以國家及民族主義主導經濟發展，與當時篤信自由市場，並主導國際貿易及金融秩序的國家英國對立。

他表示，華為、一帶一路、關稅等中美關係爭端，在英德之爭時也發生過。當時英國與德國鬥的是無線電通訊標準，德國堅持扶植自家的企業Telefunken，而英國雖然也曾圖壓制Telefunken，但成效不大。

當時的德國也曾透過大舉興建柏林到巴格達的鐵路，企圖突破被英國海軍支配的印度洋，為了應對德國行為，英國也曾對德國推出懲罰關稅，但幾無成效。

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