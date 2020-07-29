新盤動向：御海灣次輪銷售首度推出三房「海灣大宅」

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣的單位種類多元化，單位以方正實用為設計原則，讓住客可靈活運用每個角。新一輪銷售更首度推出全新限量三房「海灣大宅」，首期僅提供20伙標準三房單位。其中第2座18樓E室，實用面積514方呎，大廳連接面積22方呎露台，其中一個睡房則設17方呎工作平台。

對於1名在九龍站環球貿易廣場工作的人員日前確診新冠肺炎，該公司回應指出，據了解該人員並非發展商相關職員，所辦公的樓層亦非御海灣售樓處所在的升降機區域。而大廈服務處接收到有關通知後，已即時對所有升降、扶手電梯、公共大堂、走廊和洗手間進行了徹底消毒和清潔。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626