迎接5G時代！小米委任曾學忠出任副總裁

公司指，曾學忠的加盟，意味着小米完成手機業務的「核心拼圖」，並已準備好迎接5G時代。

加入小米前，曾學忠任職小米戰略投資的公司深圳市匯芯通信技術董事長兼總經理，日後將繼續擔任匯芯通信董事長，小米將與匯芯通信繼續展開戰略合作，並全力支持匯芯通信的業務開展。

曾學忠在通信行業有逾20年經驗，曾任中興通訊執行副總裁、中興手機CEO，以及紫光集團全球執行副總裁、紫光股份總裁、紫光展銳CEO，是企業管理人員和通訊行業專家，熟悉手機和上游核心器件領域。

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