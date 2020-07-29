普拉達中期轉蝕1.8億歐元　冀全年收支平衡

期內收益淨額倒退40.28%至9.37億歐元。當中，零售銷售淨額減少32%至8.35億歐元，批發銷售淨額減少71%至9,100萬歐元。

集團指，政府實施的封鎖措施致全球旅客絕迹。今年2月至5月期間，Prada平均有40%店舖關閉，而4月高峰時更有70%店舖關閉。封城期間關閉店舖銷售開支高達1.12億歐元。

集團又表示，若近期零售樂觀趨勢持續，而病毒大流行可避免再次出現大型爆發，且集團能重開其餘已關閉店舖，集團於下半年或重返盈利水平，以使整個2020年的經營業績達至收支平衡。

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