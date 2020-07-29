新盤UPDATES：屯門區兩大項目認購數字持續上升

現樓新盤大宅交投理想，部分連家具裝修的單位更獲高價承接， 反映買家於疫情下入市信心未見減退。同時，兩大屯門區新盤認購數字持續上升，料周內銷情可續報捷。

●迎海·駿岸大宅售3200萬 呎價2.2萬元

●元朗尚悅連裝修特色戶成交呎價近2萬元

連同車位成交價1,862.8萬元，呎價19,608元。買家於完成交易後，可獲相等於樓價2%現金回贈。

●MALIBU高層大戶獲逾2108萬元承接

現樓單位需求未減。會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，售出第1A座69樓A單位，實用面積1,087方呎，以2,108.78萬元，呎價19,400元。

●御海灣次輪銷售首度推出三房「海灣大宅」

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣的單位種類多元化，單位以方正實用為設計原則，讓住客可靈活運用每個角。新一輪銷售更首度推出全新限量三房「海灣大宅」,首期僅提供20伙標準三房單位。其中第2座18樓E室，實用面積514方呎，大廳連接面積22方呎露台，其中一個睡房則設17方呎工作平台。

另方面，對於1名於九龍站環球貿易廣場工作的人員，於日前確診新冠肺炎。該公司回應，根了解，該人員並非發展商相關職員，所辦公的樓層亦非旗下屯門御海灣售樓處所在的升降機區域。而大廈服務處接收到有關通知後，已即時對所有升降、扶手電梯、公共大堂、走廊和洗手間進行了徹底消毒和清潔。

●荃灣壹號九龍山頂售價逾1100萬元單位終止買賣

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