樓價UPDATES：疫區二手市未停頓　慈雲山單位升值39%沽

疫區二手市未完全停頓，個別減價貨仍有承接，慈雲山滙豪山一個兩房單位，前後累減50萬元後，早前以708萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島6座極高層D室，實用面積846方呎，套三房加工人套房間隔，望海景，獲買家以1,850萬元買入，實用呎價約21,868元，新買家為本區客。

●筲箕灣形薈1B座高層B室，實用面積約357方呎，一房連套房間隔，原業主開價月租約20,000元，議價後以19,000元成交，實用呎租約53.2元。

●北角和富中心4座低層D室，實用面積約733方呎， 三房間隔，望樓景，同區用家已物色同類單位一段時間，加上原業主叫價由1,280萬元，減至1,190萬元，故拍板承接作換樓，實用呎價約16,235元。

●北角城市花園9座中層C室，實用面積566方呎，兩房間隔，放盤1個月，原先叫價1,050萬元，減價52萬元或5%，最終以998萬元易手，實用呎價17,633元，原業主早於1998年6月購入，當時作價270萬元，持貨22年帳面獲利728萬元，單位期內升值2.7倍。

●灣仔囍滙1座低層D室，實用面積456方呎，一房間隔，望樓景，以1,070萬元易手，實用呎價23,465元，原業主於2013年12月以825萬元買入，持貨7年，帳面獲利245萬元，單位升值30%。

●灣仔新春園大廈中層F室，實用面積285方呎，一房間隔，7月放盤叫價600萬元，因疫情關係調整叫價至550萬元，買家把握機會還價，最終以540萬元購入，實用呎價18,947元，新買家屬於收租投資客。

●堅尼地城美菲閣1座頂層連天台單位，實用面積約335方呎，原則一房戶，現改裝為兩房，附約180方呎的天台，望海景，叫價780萬元，直至近日減價76.2萬元或約10%，以703.8萬元沽出，實用呎價約21,009元，原業主在1997年5月以約200萬元買入，持貨約23年轉手帳面獲利約503.8萬元。

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九龍區

●慈雲山滙豪山高層H室，實用面積439方呎，兩房一廳間隔，原先開價758萬元，累減50萬元或6.6%，最終以708萬元易手，實用呎價16,128元，原業主於2015年以510萬元購入上址，持貨5年沽售，帳面獲利198萬元，單位期內升值約39%。

●將軍澳廣場2座低層E室，實用面積456方呎，兩房間隔，以780萬元易手，實用呎價17,105元，原業主於2014年9月以450萬元買入，持貨6年帳面獲利330萬元，單位升值約73%。

●將軍澳清水灣半島7月暫7宗成交，平均實用呎價約14,585元，包括8座中層E室，實用面積521方呎，兩房間隔，放盤不足1周，原叫價780萬，後調整至730萬元沽出，新買家為同區上車客，實用呎價約14,012元。

●紅磡昇御門7月錄約3宗租務成交，包括2座低層G室，開放式間隔，望樓景，實用面積約300方呎，以約14,500元放租兩星期，外區客議價後減價1,700元，以12,800元租出，實用呎租約42.7元，略低於市價。

●長沙灣星匯居2座低層E室，實用面積約498方呎，兩房一廳間隔，望市景，由今年本月初開始放盤，原叫價800萬元，經議價後減價35萬元或約4.4%，最終以765萬元吉形式沽出，實用呎價約15,361元。

●長沙灣碧海藍天7月錄約6宗買賣，其中3座低層C室，兩房間隔，實用面積約494方呎，以870萬元放盤1個月，後獲外區客接洽，議價後減價22萬元，以約848萬元成交，實用呎價約17,166元。

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新界區

●西貢打蠔墩下圍單號屋地下單位，兩房兩廳間隔，望海景，單位原叫價648萬元，微減8萬至640萬元成交，減幅1.2%，原業主於2017年3月購入上址，當時作價628萬元，持貨3年多帳面僅獲利12萬元離場，單位期內升值2%。

●馬鞍山迎海．星灣19座中層G室，實用面積527方呎，一房連儲物房間隔，以908萬元易手，實用呎價17,230元，原業主於2014年以670萬元購入，持貨6年帳面獲利約238萬元離場。

●馬鞍山居屋錦鞍苑B座低層9室，實用面積645方呎，三房間隔，開價730萬元，議價後於已補價自由市場價售665萬元，實用呎價10,310元，原業主於1987年以31.6萬元購入，當時未補地價。

●大圍名城3座北翼中層C室，實用面積841方呎，套三房連工人套房間隔，日前以1,470萬元易手，實用呎價17,479元，原業主持貨10年，是次沽出單位帳面獲利約453萬元離場。

●沙田御龍山1座中層C室，實用面積555方呎，兩房間隔，開價約1,000萬元，議價後以894萬元成交，實用呎價16,108元。

●沙田第一城36座高層B室，實用面積478方呎，三房兩廳間隔，望山景，放盤1個月，原叫價880萬元，減價72萬元，獲買家以808萬元承接，實用呎價16,904元。

●大埔太湖花園7座中層F室，實用面積355方呎，一房間隔，原先開價600萬元，放盤1個月，減價20萬元，減幅3.3%，獲用家以580萬元承接，實用呎價16,338元，原業主持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利108萬元，單位期內升值約23%。

●粉嶺中心L座中層5室，實用面積365方呎，兩房間隔，放盤僅4日，原叫價520萬元，減價12萬元，減幅2.3%，最終獲同區上車街坊客以508萬元極快速承接，實用呎價13,918元。

●粉嶺牽晴間7月暫錄約7宗成交，最新錄5座中層B室兩房戶，實用面積428方呎，以580萬元獲承接，實用呎價13,551元，原業主則於2007年以133萬元購入，持貨13年沽出帳面獲利447萬元。

●上水御皇庭1座低層H室，實用面積約370方呎，為兩房間隔，望山景，日前終以510萬元沽出，實用呎價約13,784元，原業主於2016年4月以約362萬元購入，持貨約4年多物業升值約41%。

●元朗朗庭園3座低層H室，實用面積約427方呎，兩房間隔，由6月中開始放盤叫價590萬元，經議價後減價42萬元或約7.1%，最後以548萬元易主，實用呎價約12,834元，屋苑7月累錄約5宗二手買賣個案。

●元朗PARK YOHO Genova第15B座高層E室，實用面積約251方呎，屬開放式間隔，叫價約448萬元放售約1個月，吸引首置客洽商承接，雙方議價後終以428萬元成交，實用呎價約17,052元，原業主於2017年以約355.5萬元購入，帳面獲利約72.5萬元，物業升值約20.4%。

●元朗近日睇樓量明顯下滑，比上星期跌幅達一半，區內新元朗中心1座高層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價660萬元，經買家議價後，減價10萬元，以650萬元易手，實用呎價13,948元，7月份元朗區累錄約137宗二手買賣，相比上月152宗減少約10%。

●天水圍嘉湖山莊樂居9座低層D室，實用面積551方呎，三房一廳間隔，放盤不足一星期，獲外區客即睇即買，以568萬元購入自住或收租之用，實用呎價10,309元，單位若作投資收租，現時市值租金大約12,500元計，租金回報率可達2.6厘。

●屯門居屋兆麟苑A座高層1室，實用面積554方呎，獲區內首置客綠表客，獲原業主累減價12萬元後，於未補價身二市場以438萬元並一筆過付款購入上址自用，實用呎價7,906元。

●屯門居屋兆禧苑E座低層13室，實用面積338方呎，一房一廳間隔，區內客為鄰近小朋友上學地點，方便往返，加上業主有500元的議價空間，決定預繳1年租金，以月租8,300元即睇即租，實用呎租24.6元，如以同類型單位銀行估價約370萬元計算，租金回報率達2.7厘。

●荃灣爵悅庭7月錄得4宗買賣，包括北爵軒中層A室，實用面積450方呎，兩房間隔，成交價760萬元，實用呎價16,889元，原業主於7月初放盤，叫價780萬元，稍低於市場價，隨着第三波疫情持續惡化，樓市亦受壓，業主遂將叫價調低至760萬元，近日獲用家以一口價承接。

●荃灣縉庭山3座高層A室，實用面積911方呎，套三房連儲物房隔，新近以1,288萬元易手，實用呎價14,138元，新買家為換樓客。

●青衣盈翠半島5座中高層A室，實用面積約771方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，叫價1,510萬元，及後累減40萬元或約3%，以1,470萬元沽出，實用呎價約19,066元，對上一宗同類型單位以1,395萬元沽出，可見上述交投做價升約5%。

●馬灣珀麗灣12座高層D室，實用面積約807方呎，套三房連工人套間隔，享海景，開價約1,020萬元放盤僅1星期，因間隔實用，獲區內換樓客洽商承接，雙方議價後終以999.8萬元成交，實用呎價約12,389元。

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