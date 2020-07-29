道指早段升47點　Shopify股價破千急升11%

觀望聯儲局議息結果，美股周三(29日)早段靠穩，道指升47點，報26,426點，以科技股為主的納指漲89點，至10,491點。

美國4大科技企業的舵手包括蘋果公司（Apple Inc.）的庫克、亞馬遜的貝索斯、Facebook（Fb）的朱克伯格，以及Google母公司Alphabet的披差，周三被眾議院司法委員會傳召，出席反壟斷調查聽證會，備受市場關注。其中，Fb股價早段升0.62%至231.54美元。

美企業績陸續出爐，波音公司上季虧損收窄至23.8億美元，扣除一次過項目後每股虧損4.79美元，遠多過預期的2.57美元，期內收入減少25%至118.1億美元，亦差過預期。波音股價早段報172.15美元，升0.77%。

通用汽車（GM）上季轉盈為虧，蝕7.58億美元，但經調整後每股虧損僅50美仙，遠低市場估計的1.77美元，收入只跌53%至168億美元，好過預期的162億美元，刺激GM股價早段升0.61%至26.49美元。

晶片生產商AMD第3季度收入升至25.5億美元，好過預期的23億美元，股價早段升10.25%至74.54元。電商平台Shopify上季收入勁升97%至7.143億美元，遠勝市場預期的5.12億美元，刺激股價早段急升11%至1,093.4美元。

此外，柯達公司(Eastman Kodak Co.)周二(28)獲華府透過《國防生產法案》，批出7.65億美元「戰略貸款」，以助美國加速生產應用在醫治新冠肺炎的藥物原料。柯達股價周二曾飆350.38%，收市仍勁升203.05%，周三早段再漲135.77%至18.72美元。

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