【深度解構】最少15個國家運回黃金　美元岌岌可危？

弱美元推動金價破頂之際，高盛警告，美國的政策正引發貨幣貶值憂慮，美元或失去儲備貨幣地位。與此同時，有統計指，德國、荷蘭、澳洲、意大利、法國、瑞士和俄羅斯等十五個歐洲和新興市場國家，擬提前將存放在英美兩國的黃金運回國，是全球各地央行「去美元化」布局的重要一步。

國際金價近日接連衝破歷史高位，現貨金價周二(28日)一度升至每安士1,981.27美元，周三(29日)回吐低見1,948.31美元，跌0.52%；現貨銀周二曾炒升至每安士26.2043美元，周三低見23.9371美元，跌1.9%。Martin Place Securities主席道斯表示，金價可能會出現一些整固，但上升動力仍然強勁，預料會於兩年內衝上3,500美元。

反映美元兌一籃子貨幣匯價的美匯指數周三續偏軟，低見93.397，跌0.32%，7月內累跌近4%；日圓升0.28%，兌每美元高見104.8；歐元升0.46%，高見1.177美元。有分析指，日圓往往會於8月份做好，因包括美債的派息和償還都集中在那個時候，日本投資者會將部分資金兌換為日圓。三菱UFJ銀行指，以8月份美元兌日圓平均價來看，料日圓兌每美元可能升至102水平。

事實上，全球央行運回黃金的舉措似乎公開對美元投下不信任票，各國運回黃金可重新掌握黃金儲備的控制權和保管權、令外匯儲備多元化，並對沖以美元為主導的全球貨幣信用體系崩潰的風險。

當前美國國會接近推出新一輪財政刺激措施以提振受到疫情重創的經濟，加上聯儲局資產負債表今年以來已擴大約2.8萬億美元。高盛策略員包括柯里指，黃金是終極貨幣，特別是在現今的環境下，政府正在讓法定貨幣貶值，促使實際利率降至歷史低位，美元儲備貨幣的地位還能持續多久的憂慮切實存在。

由於擔心美國大舉印鈔將在未來幾年引發通脹，投資者近期持續拋售美元、買入黃金，令金價曾飆至歷史新高。債券投資者的通脹預期亦日漸攀升，反映通脹預期的十年期美債和抗通脹債券孳息差距，已由3月低位的0.47厘升至約1.51厘。

巴克萊十國集團(G10)外匯交易主管克魯普金則唱反調，稱鑑於資本市場深度和全球以美元計價的交易量龐大，美國距離失去儲備貨幣地位還很遠。不過，他亦預期在當前資金流出美元的趨勢持續下，加上市場可能還沒充分反映美國大選的風險，美元短期內將貶值。

事實上，多年來不乏美元沒落的警告，包括在2008年的金融危機之後，但始終未有實現，部分原因是美元資產以外沒有太多選擇，例如美債是全球最大的債券市場，有近20萬億美元的未償還債券。

雖然國際清算銀行(BIS)三年一度的調查顯示，美元佔所有貨幣交易88%，但值得留意的是，國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，美元佔全球外匯儲備約62%，較1970年代超過85%的高峰有所下降。

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