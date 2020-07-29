無疾而終？曠視科技回應：上市是手段而非目的

上市計劃已無疾而終的中國人臉識別企業曠視科技，據內媒報道，其聯合創始人兼行政總裁印奇在公司溝通會上表示，公司視上市當作手段，而非目的。公司現時現金流充足，並不急於計劃上市，未來會在合適的時間穩步推進。

他認為，上市代表有自信，即可以利用上市標準來審視公司業務和治理，「上市完之後，股價要是堅定穩定的，就一定要選擇一個合適的窗口來上」。

曠視曾計劃在港上市，傳集資10億美元(約78億港元)，惟於2019年被美國列入俗稱黑名單的「管制實體清單」後，上市之路屢生波折，曾有香港網民發信至聯交所，以圖阻止其上市。而其上市申請於今年2月已宣告失效，當時公司指上市計劃仍正常進行，惟至今無再重遞。之後市場傳出其有意採用「A+H」在上海科創板及香港兩地上市，至今仍未見蹤影。

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