國泰「空」險　18年最殘

香港投資者學會主席譚紹興表示，國泰受累本地疫情惡化及供股權交易因素雙重打擊，不排除沽空機構正透過沽空國泰正股，再行使供股權補倉來賺取差價。

國泰供股權由上周五至本周五(31日)可供買賣，隨着可交易日數減少，供股權交易價昨曾挫25.38%，低見0.485元，收市仍跌24.62%至0.49元。譚認為，國泰「十一供七」的供股基準產生碎股問題，供股權價急瀉反映小股東寧沽不供，料包銷商將「成手都係貨」。他又認為，本地疫情未見起色，投資者不宜撈貨。

事實上，不少機構已連日警告航空業經營岌岌可危。聯合國世界旅遊組織(UNWTO)指，今年首5月國際旅客數字按年急瀉逾56%，由此推算全球旅遊收益損失3,200億美元(約2.49萬億港元)，相當於2009年金融海嘯的3倍。

該組織秘書長Zurab Pololikashvili表示，國際旅遊急降危及數以百萬人生計，一旦安全獲確保後，旅遊業須盡快重開。

代表全球航空公司的國際航空運輸協會(IATA)更認為，全球客運量要至2024年才能恢復至疫情前水平，較原先預測延遲一年。該會指，全球疫情防控工作緩慢，各地仍實施封鎖及旅遊限制，收入受壓的企業會減少商務旅行。再者，失業憂慮上升令消費信心不足，料今年全球航空客運量將按年大跌55%，較早前預測擴大九個百分點。

除了國泰陷困之外，連被評為全球最佳航空公司之一的新加坡航空昨日也公布，截至六月底止三個月淨虧損11.2億坡元(約63.57億港元)，為有史以來最大的季度虧損，期內收入按年大幅下降79%，至8.51億坡元(約47.8億港元)。去年同期則錄得淨利潤1.11億坡元(約6.24億港元)。

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