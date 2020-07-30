國泰「空」險 18年最殘
2020年07月30日 00:02
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國泰股價持續低迷，短期難見起色。
環球航空旅遊業未見轉機，加上本港第三波疫情持續擴散，政府再度收緊防疫措施重創業界，因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜中跌出三甲的國泰航空(00293)股價繼續尋底，周三(29日)曾瀉3.12%，低見5.28元，再創2001年9月以來新低，收報5.32元，仍跌2.39%。專家警告，旅業復甦長路漫漫，短期勿貪平低撈航空股，更不排除國泰正被沽空機構質低。
香港投資者學會主席譚紹興表示，國泰受累本地疫情惡化及供股權交易因素雙重打擊，不排除沽空機構正透過沽空國泰正股，再行使供股權補倉來賺取差價。
國泰供股權由上周五至本周五(31日)可供買賣，隨着可交易日數減少，供股權交易價昨曾挫25.38%，低見0.485元，收市仍跌24.62%至0.49元。譚認為，國泰「十一供七」的供股基準產生碎股問題，供股權價急瀉反映小股東寧沽不供，料包銷商將「成手都係貨」。他又認為，本地疫情未見起色，投資者不宜撈貨。
事實上，不少機構已連日警告航空業經營岌岌可危。聯合國世界旅遊組織(UNWTO)指，今年首5月國際旅客數字按年急瀉逾56%，由此推算全球旅遊收益損失3,200億美元(約2.49萬億港元)，相當於2009年金融海嘯的3倍。
該組織秘書長Zurab Pololikashvili表示，國際旅遊急降危及數以百萬人生計，一旦安全獲確保後，旅遊業須盡快重開。
代表全球航空公司的國際航空運輸協會(IATA)更認為，全球客運量要至2024年才能恢復至疫情前水平，較原先預測延遲一年。該會指，全球疫情防控工作緩慢，各地仍實施封鎖及旅遊限制，收入受壓的企業會減少商務旅行。再者，失業憂慮上升令消費信心不足，料今年全球航空客運量將按年大跌55%，較早前預測擴大九個百分點。
除了國泰陷困之外，連被評為全球最佳航空公司之一的新加坡航空昨日也公布，截至六月底止三個月淨虧損11.2億坡元(約63.57億港元)，為有史以來最大的季度虧損，期內收入按年大幅下降79%，至8.51億坡元(約47.8億港元)。去年同期則錄得淨利潤1.11億坡元(約6.24億港元)。
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