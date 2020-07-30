柯達轉型藥廠　股價曾飆6.5倍

曾手執全球菲林市場牛耳的柯達公司(Eastman Kodak Co.)周二(28日)宣布，獲華府透過《國防生產法案》，批出7.65億美元(約59.67億港元)「戰略貸款」，公司將憑藉其化學專業，以加速生產應用在醫治新冠肺炎的藥物原料。

美國總統特朗普稱，今次是將藥物生產搬回美國的突破，可創造360個職位。受消息刺激，柯達股價周二曾飆350.38%，收市仍升203.05%。柯達股價周三(29日)早段再漲655.67%至60美元。

有逾百年歷史的柯達，全盛時期在全球聘用14.5萬人，市值逾300億美元。不過，柯達未有把握1975年發明首台數碼相機的優勢，隨着傳統菲林相機被淘汰，2012年宣布破產。公司之後不斷謀求轉型，先後搶攻打印機及電影菲林業務，更一度涉足加密貨幣市場。

上述貸款由新成立的「美國國際開發金融公司」(DFC)提供，亦是首筆以抗疫為名，以配合華府戰略轉型的貸款。公司將成立「柯達製藥」，並重新調配廠房以生產藥物原料。柯達行政總裁Jim Continenza預期藥物原料未來將佔公司業務3至4成。

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