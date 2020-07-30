憂美對中國實施金融制裁　有報告籲中國急避SWIFT

外媒報道，中國銀行旗下中銀國際證券周二(28日)發表報告，呼籲中國應準備好因應美國可能實施金融制裁，力促中國銀行從業者避開SWIFT(環球同業銀行金融電訊協會)，改為採用中國推動和港澳之間跨境收付使用的獨立電文系統CIPS(人民幣跨境支付系統)，以減少在美國暴露中國國際支付的資料。

該報告又建議，中國可擴大CFXPS(境內外幣支付系統)的使用範圍，幫助中國銀行業者規避美國禁止其使用美元支付清算體系，並限制美國銀行業與其發生業務往來的制裁。

此外，報告建議，中國可適時制定頒佈的「阻斷法」，「就是不承認美國單邊法律對於其他國家企業的適用性，通過立法方式打破美國單邊制裁的有效性」；為更好提高阻斷法案的實施效果，中國還可以在具體執法過程中，加強和其他國家和地區的協調和合作。

報告並指，中國應聯合SWIFT機構中的其他董事，推動改革SWIFT治理機制，「限制美國政府濫用特權」，以應對美國可能會將中國踢出SWIFT的行動。

最後，報告建議，如果美國採取極端行動，將重要中國銀行業者或中國主權機構排除在美元清算系統之外，中國可考慮外匯調控貨幣換錨，停止使用美元作為其外匯管制的主要貨幣。

中銀國際證券認為，在微觀層面上，中國需要加強輿情監測並擬定應對預案，加大反洗錢力度，維護和發展海外非美元清算行代理行關係，引導境內企業減少美元計價結算等，並在緊急情況下尋找SWIFT 的替代系統。

報告指出，不排除美國以打擊洗錢、恐怖主義、販賣武器和毒品等名義，制裁個別中國銀行業者，乃至將其從SWIFT系統除名。

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