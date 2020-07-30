美國聯儲局維持利率不變　符市場預期

美國聯儲局於香港時間周四(30日)凌晨公布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合市場預期，當局承諾會動用所有政策工具支持經濟，並重申維持低息直至有信心經濟重回正軌。

聯儲局結束一連兩日會議後發表聲明，稱疫症爆發對美國和全球民眾的生活和經濟造成極大困苦，雖然經濟活動及就業略為回升，但職位仍遠低於年初時水平，疲弱的需求和低油價令通脹受壓。至於金融環境改善，部分反映支持經濟和信貸的政策措施產生作用。

此外，聯儲局預期持續的醫療危機短期內繼繼嚴重遏抑經濟活動、就業和通脹，並對中線經濟前景構成巨大風險。

投票取向上，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員一致通過政策決議。

是次會議後不會發表最新經濟預測，但主席鮑威爾稍後將召開記者會，就當局最近政策決定解話。

美國周四稍後公布第2季國內生產總值(GDP)，經濟師料收縮幅度，由首季的5%，大幅擴大至34.5%，全面反映經濟封鎖對經濟的衝擊。雖然經濟活動已逐步重啟，惟最近疫情再度惡化，令美國經濟復甦有明顯停滯迹象。

為支持經濟復甦，聯儲局周二(28日)已宣布延長緊急貸款機制期限3個月，至今年底結束，該機制旨在支持短期融資及企業債券市場，並向陷入困境的中小型企業提供貸款。摩根大通經濟師費羅利形容當局目的是避免出現「信貸懸崖」。

據外電最近調查顯示，受訪經濟師預期聯儲局將把利率前瞻指引修訂為與通脹掛鈎，並於9月公布。調查指出，近2/3受訪者料，當局最終會把加息行動，與通脹達到或略為超越2%的目標掛鈎；有約兩成受訪者預期除會與通脹掛鈎，還會與失業率掛鈎，只一成受訪者料加息決定僅會與失業率掛鈎。而預測當局會採取孳息曲線控制的經濟師比率，由前一個月54%進一步降至43%。

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