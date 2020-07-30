美油庫存意外急跌　紐約期油收市上揚

美國原油庫存意外大減，刺激國際油價周三(29日)上漲。紐約9月期油收報每桶41.27美元，升23美仙或0.56%；布蘭特9月期油收報每桶43.75美元，升53美仙或1.22%。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存大降1,061.2萬桶，市場預期增加35.7萬桶，創去年12月以來最大單周降幅；汽油庫存增加65.4萬桶，市場預期減少73.3萬桶；蒸餾油庫存增加50.3萬桶，市場預期減少26.7萬桶。

期內，美國每日原油淨入口跌100萬桶，至190萬桶。

CHS Hedging分析師Tony Headrick表示，如果原油庫存出現重大降幅，很大程度意味到油市更加進取地進入平衡局面。

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