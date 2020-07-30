鮑威爾：聯儲局有辦法進一步支持經濟　惟未考慮購買股票

美國聯儲局在議息會議後宣布維持利率不變，該局主席鮑威爾在記者會上表示，經濟和就業增長面臨放緩的風險非常顯著，但相信聯儲局有辦法進一步支持經濟，如果有需要，可以調整前瞻指引和資產購買。

鮑威爾指出，預期未來一段時間內不會取消聯儲局的刺激措施，甚至沒有打算恢復加息，但目前未有考慮購買股票。他認為，面對疫情的衝擊，人們需要對疫苗抱著最好的希望，同時為最糟糕的狀況做好計劃。

對於美國經濟，鮑威爾稱，復甦的步伐具有很大的不確定性，能否改善經濟將取決於特朗普政府能否採取全面的行動，又指之前的財政政策對經濟有幫助，目前正在商討的新一輪財政政策亦將是「好事」。

鮑威爾續說，聯儲局的目標是確保經濟強勁復甦，並限制疫情造成的破壞，只要有需要，聯儲局就會不惜一切地採取行動。面對美國新冠肺炎病例急劇增加，他認為，有迹象表明美國經濟正受拖累，而在人們感到安全之前，相信不可能出現全面復甦。

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