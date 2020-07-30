美股收市：道指升160點　蘋果公司漲近2%

美國股市周三(29日)上漲，道指收報26,539點，升160點或0.61%；標指收報3,258點，升40點或1.24%；納指收報10,542點，升140點或1.35%。

美國聯儲局宣布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合市場預期，當局承諾會動用所有政策工具支持經濟，並重申維持低息直至有信心經濟重回正軌。

該局主席鮑威爾表示，經濟和就業增長面臨放緩的風險非常顯著，但相信聯儲局有辦法進一步支持經濟，如果有需要，可以調整前瞻指引和資產購買。

他又說，預期未來一段時間內不會取消聯儲局的刺激措施，甚至沒有打算恢復加息，但目前未有考慮購買股票。

另一方面，美國4大科技企業的舵手包括蘋果公司(Apple Inc.)的庫克、亞馬遜的貝索斯、Facebook(Fb)的朱克伯格，以及Google母公司Alphabet的披差，周三被眾議院司法委員會傳召，出席反壟斷調查聽證會，備受市場關注。

相關股份普遍做好，蘋果公司收漲1.92%；Facebook升1.38%；Alphabet和亞馬遜亦上揚逾1%。

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