萬達酒店出售芝加哥物業權益　復牌曾飆88%

萬達酒店發展( 00169 )復牌曾飆88%，高見0.5港元。公司公布，以代價2.7億美元(約21.06億港元)，向Magellan Parcel C/D LLC出售目標公司Parcel C LLC股東權益之90%，預期產生收益約9,400萬港元(除稅前)。

根據協議，於6月30日之公司間貸款(即目標公司應付賣方之貸款)約為2.44億美元(可於完成前予以調整)將償還予賣方。

目標公司擁有稱為Vista Tower之土地，該土地位於美國伊利諾伊州芝加哥363-401 East Wacker Drive。目標公司擁有並且正在完成芝加哥物業項目。

所得款項淨額以及公司間貸款之償款將由公司與萬達香港按其各自分別於芝加哥物業項目之60%及40%股權按比例分佔。集團應佔60%之款項3.07億美元(視乎公司間貸款償款額而可予調整)將由集團用於償還應付萬達香港之貸款及利息。

公司認為出售事項為集團變現其於芝加哥物業項目投資之良機。由於芝加哥物業項目仍屬在建中，出售事項將有助降低集團之現有及未來債務，並可藉加強集團之財務狀況使集團受惠。此外，集團亦將得以調配其資源至更專注發展酒店管理及營運服務、酒店設計、酒店建設管理及相關諮詢服務等業務上。

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