【內地客撤出】二手樓低價急出貨個案顯著增加

新冠肺炎持續大爆發，樓市低價急出貨個案顯著增加。由內地人持有的大埔逸瓏灣一個套三房單位，大手劈價後以1,000萬港元沽出，成交呎價僅11,274元，為項目近兩年新低，平過沙田第一城，扣除辣招稅料損手離場。何文田天鑄亦有重磅投資者，以蝕本價一口氣放售4個單位。

中原曾紀賢表示，本港疫情嚴峻，睇樓活動大減，大埔白石角屋苑部分業主擴大議價空間求沽貨。上述逸瓏灣高座17座中層D室，實用面積887方呎，開價約1,280萬元放盤，減價280萬元後獲承接。原業主為內地客，於2014年以816萬元購入單位，期內帳面雖獲利184萬元，但扣除入市時須付的30%稅項，故要蝕讓沽貨。

事實上，同屬新界東的大型屋苑沙田第一城，近期實用面積819方呎套三房單位以1,220萬元成交，呎價都達約14,896元，是次新樓呎價更低。曾氏又認為，政府應撤辣，對買賣雙方都有利，同時令交投量上升。而業主套現之後，會把資金投放其他地方，對整體經濟起正面幫助。

【南灣兩年帳蝕約30萬元】

重磅投資客近期加快沽貨。市場消息透露，持有天鑄單位的一組業主，在多區都持有物業，而單在該項目就有4伙，並同時在市場放售。其中1座中層實用面積994方呎單位，開價2,700萬元，較4年前購入價低近200萬元。另一個7座高層放盤，曾叫價7,390萬元，近日減至6,900萬元，亦低於3年前入貨價，並有議價空間。

鴨脷洲南灣業主更心急，辣招未鬆綁都要套現。消息稱，屋苑9座特色戶，市傳剛以988萬元沽，持貨僅約兩年多，單是帳面已蝕約30萬元或約3%。據了解，是次轉手需付10%額外印花稅，但由新買家支付。而是次成交價，比該單位2011年的一手價低近5%。

【美孚低至呎價1.26萬元沽】

市場續有業主低價套現個案，不少藍籌屋苑跌勢顯著。香港置業麥紫軒指，荔枝角美孚新邨8期百老匯街120號中層A室，原則兩房改為三房，實用面積約674方呎，以980萬元放盤約半年。雖然單位有租客居住，未能睇樓，區內客議價後獲減價約130萬元，終以約850萬元購入，呎價約12,611元。單位低市價超過10%，屬「超筍價」成交。

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