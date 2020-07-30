百威亞太上半年純利大跌69%

第二季則錄純利2.26億美元，按年倒退38.25%。

總銷量於上半年按年減少22.2%，於第二季則按年減少6.1%。第二季主要是由於中國強勁復甦，集團的銷量改善至幾近恢復到去年同期的水平，並於6月錄得集團在中國銷售歷史上最高的單月銷量。

中國業務方面，上半年在銷量下跌20.5%及每百升收入下跌3.5%的影響下，收入下跌23.3%。第二季收入下跌4.6%，主要原因為每百升收入下跌4.3%。

上半年收入下跌23.5%，每百升收入下跌1.7%，導致計及匯率影響及範圍變動後按呈報基準計下跌26.9%。於第二季收入下跌10.2%，每百升收入下跌4.4%，主要由於於國家組合和渠道組合，以及去年的高基數所致。

銷售成本方面，上半年減少19.5%，每百升銷售成本增加3.4%，導致計及匯率影響及範圍變動後按呈報基準計下跌23.6%。第二季由於在中國逐漸恢復生產規模和營運，銷售成本減少10.2%，每百升銷售成本減少4.4%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626