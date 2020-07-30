【外匯點評】溫灼培：澳元考驗72美仙阻力

澳洲第2季以消費物價指數衡量的通脹率按季按年分別收縮1.9%及0.3%。是次出現通縮情況是自1998年首次。第2季全球受疫情影響，澳洲也不例外，出現經濟倒退及通縮是完全可以理解。但假若到第3季情況仍未能改善，這樣我們便不能掉以輕心。

屆時或會影響澳央行在貨幣政策上的決定。始終，若澳洲通脹長時間低迷，這多少會影響當地消費者的消費意欲，造成惡性循環。而如果澳央行一旦要進一步寬鬆貨幣政策，可想像這可對澳元匯價不利。

就上述通縮數字公布後所見，澳洲10年國債孳息率並無太大反應，維持於0.888%水平。而繼續受惠於整體美元匯價回落，澳元攀上靠近72美仙邊緣，似在等待突破。下周二澳央行將會議息，維持息率不變是意料中事，但我們要留意其貨幣政策取向。近期澳元匯價較美元強，某程度上是受惠於澳洲與美國10年債息差距的擴大。但如這差距一旦收窄，這可對澳元匯價不利。技術上，如澳元一旦上破72美仙，料下一目標為74美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626